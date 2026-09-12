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Общество

От временной остановки до родного дома: Михаил Ведерников рассказал об интеграции переселенцев

Почти 10 тысяч человек из недружественных стран приехали в Псковскую область, чтобы познакомиться с регионом и получить вид на жительство и российское гражданство. Об этом рассказал глава региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

Переехавшие из Канады и Ирландии семьи. Фото из канала Михаила Ведерникова в мессенджере MAX

«Многие семьи принимают решение остаться: Псковская область становится для них не временной остановкой, а родным домом, где начинается новый, счастливый этап жизни», – подчеркнул губернатор.

Ранее глава региона Михаил Ведерников доложил президенту РФ Владимиру Путину в рамках рабочей встречи, которая состоялась 10 сентября, о том, что Псковская область стала первым в стране регионом, где создали институт уполномоченного по работе с соотечественниками. Кроме того, в регионе действует специализированный центр, работающий по принципу одного окна.

Отметим, что Псковская область является одним из лидеров среди регионов по работе с переселенцами, приехавшими в Россию из западных государств. Государственная программа переселения соотечественников действует в регионе с 2010 года. Также здесь работает центр содействия переселению «Соотечественник», где переселенцам оказывают необходимую поддержку.

Псковская область – единственный субъект в России, где есть уполномоченный по работе с соотечественниками. Эта инициатива губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вошла в число десяти победителей Всероссийского конкурса «Всё дело в людях» второго сезона премии президентской платформы «Россия – страна возможностей».

С 2023 года Псковская область проводит пресс-туры для иностранных журналистов в рамках совместного проекта правительства Псковской области, департамента информации и печати МИД России и представительства МИД России в Пскове. В 2024 году Псковская область стала единственным регионом страны, организовавшим два таких мероприятия за год совместно с МИД России. Кроме того, в 2025 году в Пскове прошла Всероссийская конференция «Время жить в России», посвящённая социальной, культурной и экономической интеграции импатриантов, переехавших в Россию. На конференции опыт Псковской области в адаптации переселенцев признали успешным.

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