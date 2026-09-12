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Общество

«Не ходите в камуфляже»: псковским грибникам напомнили о правилах безопасности в лесу

О правилах безопасности в лесу напомнили грибникам в Управлении МВД России по Псковской области. В первую очередь, чтобы избежать неприятностей и не заставлять волноваться родных и близких, при сборах в лес необходимо обсудить с ними маршрут и время возвращения.

Фото: ПАИ

Спасатели рекомендуют перед походом за грибами надеть на шею свисток, пополнить баланс сотового телефона и проверить заряд батареи. Важно взять с собой компас, спички, нож, небольшой запас воды и продуктов. Тем, кто постоянно пользуется лекарствами (это прежде всего касается пожилых людей), нужно иметь при себе медикаменты.

«Одевайтесь ярко: в камуфляже вас могут не найти и с трёх метров. Лучше всего рыжие, красные, жёлтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки», – призвали в полиции и добавили, что нужно стараться запоминать по пути как можно больше предметов: необычные деревья, скалы, камни, – тогда будет намного проще возвращаться назад к исходной позиции.

Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже на территории чужого оператора сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер 112 и попытаться объяснить своё местонахождение.

Ранее в МЧС перечислили правила безопасности в бане. В ведомстве подчеркнули, что баня – не только традиционный способ отдыха, но и место, где требуется повышенное внимание к пожарной безопасности.

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