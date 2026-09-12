Окружной форум Комитета семей воинов Отечества в СЗФО проходит в Пскове

11:07, 12 сентября 2026, ПАИ

Окружной форум Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе проходит в Пскове сегодня, 12 сентября. Мероприятие объединило членов семей участников специальной военной операции, руководителей и активистов региональных штабов КСВО, представителей власти, духовенства и экспертного сообщества, сообщили ПАИ организаторы.

Форум стал площадкой для обсуждения комплексной поддержки защитников Отечества и их близких, для обмена практиками духовно-психологической и юридической помощи и для укрепления взаимодействия региональных штабов комитета в Северо-Западном федеральном округе.

Сегодня Комитет семей воинов Отечества под руководством Юлии Белеховой объединяет 90 штабов в 89 регионах России и в Республике Абхазия. КСВО реализует масштабные проекты в правовой, психологической, гуманитарной и патриотической сферах, а также проекты духовной поддержки семей военнослужащих.

В торжественной церемонии открытия форума в Доме молодёжи Пскова принимают участие руководитель Комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, заместитель губернатора Ольга Тимофеева, сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова, руководитель КСВО Псковской области Мария Филонова.

В деловой программе форума ключевые темы, волнующие семьи участников СВО. Особое внимание будет уделено психологической помощи. Кризисный психолог, эксперт КСВО Михаил Хасьминский проведёт встречу на тему «Комплексная психологическая поддержка и технологии для оказания необходимой помощи ветеранам СВО и членам их семей». Также для участников форума будет организована работа мобильной психологической приёмной, где можно будет получить индивидуальную консультацию специалиста. Представители епархии расскажут о роли духовной поддержки для семей военнослужащих.

На площадке форума будет организована работа мобильной правовой приёмной «Правомобиль» – флагманского проекта комитета, организованного по принципу одного окна. Участники смогут бесплатно получить консультации представителей УФНС, УФССП, прокуратуры, Социального фонда России, аппаратов уполномоченных по правам человека и по правам ребёнка, Адвокатской и Нотариальной палат, военного комиссариата, министерства труда и занятости Псковской области, юридической службы Комитета семей воинов Отечества. Юрист правовой службы КСВО Иван Лозин выступит на тему «Профессиональная юридическая помощь и меры поддержки». После встречи продолжит работу мобильная юридическая приёмная.

Для актива Комитета семей воинов Отечества в Северо-Западном федеральном округе состоится лекция «Стандарты работы регионального штаба». Её проведут руководитель КСВО Юлия Белехова и руководитель пресс-службы комитета Игорь Степаненко.

Также для участников форума состоится тренинг Российского общества «Знание» на тему «Ресурсное состояние: сохранять, чтобы помогать» с лектором – кандидатом педагогических наук, заслуженным педагогом Псковской области Надеждой Алексеевой.

«Форум в Пскове станет важным шагом к укреплению единого сообщества КСВО в Северо-Западном федеральном округе, к развитию межрегионального сотрудничества и к совершенствованию системы поддержки участников специальной военной операции и членов их семей», – подчеркнули организаторы.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ подчеркнул, что эта встреча станет важной площадкой для обмена передовым опытом и лучшими практиками.