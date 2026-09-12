Объекты Центра адаптивной физической культуры и спорта появятся в Пскове и Печорах

12:37, 12 сентября 2026, ПАИ

Детали реализации, концепцию и функционал будущего Центра адаптивной физкультуры и спорта предметно обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Об этом глава региона сообщил в своём канале в мессенджере МАХ.

Ранее о потребности региона в таком учреждении Михаил Ведерников доложил президенту Владимиру Путину и он поддержал этот вопрос. Развитие адаптивного спорта имеет для Псковской области особое значение. Именно спорт является отличным способом реабилитации для людей с особенностями здоровья, и в первую очередь – для бойцов.

«Ребята уже сейчас занимаются волейболом, силовой подготовкой, стрельбой из пневматики и другими дисциплинами. Успешно участвуют в соревнованиях. Комплексная реабилитация – наш безусловный приоритет, поэтому объект планируем построить в двух локациях: в Пскове и Печорах, на базе Паломнического центра Псково‑Печерского монастыря», – подчеркнул губернатор.

Также на встрече обсудили работу региона в других направлениях. Так, в образовании и молодёжной политике Псковской области помогает президентский нацпроект «Молодёжь и дети»: в Печорах развивается проект «Истоки.Школа», ведётся работа по программе «Профессионалитет», а в ПсковГУ реализуются исследовательские проекты при поддержке Российского научного фонда.

В туризме Псковская область использует возможности президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство»: создаются модульные отели, обновляются городские пространства, развиваются национальные маршруты.

«За последние несколько лет в регионе сформировался современный комплекс туристической инфраструктуры, который обеспечил стабильный поток гостей, создание новых рабочих мест и развитие территорий. Благодарю Дмитрия Николаевича за внимание к региону и поддержку наших инициатив», – заключил Михаил Ведерников.