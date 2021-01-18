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Общество

Арестован исполняющий обязанности директора Буйнакского водоканала из-за массовых отравлений водой

Массовое отравление водой в Буйнакске вызвано возбудителем дизентерии. Фото Валерий Шарифулин/ТАСС

 

И. о. директора предприятия «Буйнакскводоканал» Абдулвагаба Шарипова задержали по делу о массовом отравлении в Буйнакске в Дагестане, сообщили в понедельник в следственном управлении СК РФ по Дагестану. 

«В рамках расследования уголовного дела установлено, что Абдулвагаб Шарипов, исполняющий обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Буйнакскводоканал» с 8 октября 2020 года, выполнял работы и оказывал услуги поставки жителям города Буйнакска питьевой воды, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей и вызвавшей заболевание острой кишечной инфекцией. В настоящее время Шарипов задержан в порядке ст. 91, 92 УПК РФ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 238 УК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее в понедельник в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщали, что за минувшие сутки в стационар Буйнакской ЦГБ поступило ещё шесть пациентов, в том числе пятеро детей, с симптомами острой кишечной инфекции, при этом 25 человек из ранее поступивших выписали. По информации республиканского Минздрава, ранее выписали 153 из 199 человек, которых госпитализировали после массового отравления. 

Жители города начали обращаться с жалобами на отравление с 9 января. В четверг в управлении Роспотребнадзора по Дагестану сообщили, что по результатам исследования водопроводной воды в Буйнакске нашли ДНК возбудителя дизентерии. В городе временно закрыты школы и детские сады, запрещено использование водопроводной воды для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд.

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