В четвёртый раз для воспитанников псковских детдомов прошёл фестиваль талантов «Кукарача»

21:29, 18 января 2021, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр и Псковский областной центр народного творчества в четвёртый провели фестиваль «Кукарача», который является смотром молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области. Об этом написали в официальном паблике опочецкой газеты «Красный маяк».

Постоянными участниками фестиваля являются воспитанники Опочецкой специальной (коррекционной) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья. Их выступления уже во второй раз были удостоены самой высокой оценки жюри. Как и в прошлом году, творческий коллектив «Капельки» (руководитель Любовь Антонова) завоевал диплом I степени в хореографической номинации «Народный танец».

В прошлом году победители были награждены трёхдневной поездкой в Москву. В этом году развлекательные мероприятия отменены, поэтому ребятам вручили ценный приз и кубок-статуэтку в виде звезды.

«Капельки» не останавливаются на достигнутом успехе. У руководителя творческого коллектива Любови Антоновой уже есть творческие идеи для участия в следующем фестивале «Кукарача».