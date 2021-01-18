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Общество

Актрису Лию Ахеджакову выписали из больницы, где она лечилась от коронавируса

Народная артистка России Лия Ахеджакова выписалась из больницы, где лечилась от COVID-19.

«Лия Меджидовна выписана из больницы», – рассказала представительница театра. Об этом рассказал телеканал «360».

Ахеджакову госпитализировали в одну из московских больниц 9 января из-за COVID-19. Известно, что врачи оценивали состояние 82-летней артистки как удовлетворительное. Она лежала в обычной палате. При этом сообщалось, что на фоне ковида у неё обострились хронические заболевания.

Ахеджакова не единственная представительница актёрской профессии, у кого подтвердился COVID-19. Ранее ковид нашли у Алисы Фрейндлих, Александра Ширвиндта, Олега Басилашвили. Ширвиндта и Басилашвили уже выписали. Фрейндлих всё ещё остаётся в больнице. Её госпитализировали в конце декабря. У актрисы зафиксировали большой процент поражения лёгких. Какое-то время она находилась в реанимации.

Сейчас Алисе Бруновне лучше. Её лечением занялись физиотерапевты. Также ей назначили ЛФК. Фрейндлих дышит как самостоятельно, так и при помощи кислородной маски.

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