В ПсковГУ развернули работу над проектом «Псковские сказки детям»

23:47, 18 января 2021, ПАИ

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В Псковском государственном университете началась работа над проектом «Псковские сказки детям», автором которого является студентка Анастасия Попова. Об этом Псковскому агентству информации рассказали в пресс-службе учебного заведения. В основе сборника сказок, предназначенного для детей дошкольного и младшего школьного возраста, лежат аутентичные народные сказки, записанные в фольклорных экспедициях учёными-филологами и студентами вуза.

Участники проекта уже отобрали тексты для издания. На встрече в лаборатории социогуманитарной регионики ПсковГУ экспертный совет утвердил принципы и пределы литературного редактирования текстов, чтобы сделать сказки понятными для современных детей, при этом сохранив региональный колорит. В ходе обсуждения был утверждён корпус текстов для будущей книги, приняты решения по вопросам оформления издания. Иллюстрации к книге будут оформлены в стиле лубочных картинок. Что касается диалектных и устаревших слов, разъяснительные комментарии к ним будут даны в постраничных сносках.

В состав экспертной группы вошли участники проекта Наталья Большакова и Евгения Кривенко, а также волонтёры – студенты-филологи Екатерина Мазепина и Софья Краснова. Остальные волонтёры участвовали в работе заочно.

Собравшиеся были единодушны в оценке текстов будущей книги, отвечающей ряду принципиальных критериев: это сюжетное разнообразие, доступность содержания для детского возраста, сохранение стилистики и поэтики жанра фольклорной сказки.

ПАИ напоминает, проект «Псковские сказки детям» одержал победу в грантовом конкурсе молодёжных инициатив Росмолодёжи в 2020 году и принёс его автору, студентке II курса института гуманитарных наук и языковых коммуникаций Анастасии Поповой, 590 тысяч рублей. В мае 2021 года состоится презентация книги.