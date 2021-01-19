В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
Водитель иномарки въехал в столб. ДТП произошло на улице Юбилейной, 47, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Предположительно пьяный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и допустил въезд в столб. Сотрудники аварийно-спасательной службы деблокировали участников аварии. Госпитализация не потребовалась.
На месте работали сотрудники ДПС, которые выясняли все подробности и обстоятельства произошедшего. Водитель также прошел освидетельствование на состояние опьянения.