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В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб

  • В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель иномарки врезался в фонарный столб
    Фото: ПАИ

Водитель иномарки въехал в столб. ДТП произошло на улице Юбилейной, 47, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Предположительно пьяный водитель автомобиля Chevrolet Lacetti не справился с управлением и допустил въезд в столб. Сотрудники аварийно-спасательной службы деблокировали участников аварии. Госпитализация не потребовалась.

На месте работали сотрудники ДПС, которые выясняли все подробности и обстоятельства произошедшего. Водитель также прошел освидетельствование на состояние опьянения.

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