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Культура

Михаил Ведерников положительно оценил обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с директором АНО «ПсковКонцерт» Елизаветой Барышниковой, художественным руководителем и главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра Николаем Хондзинским обновленную концепцию Дней Пушкинской поэзии и русской культуры. В мероприятии также принял участие директор Государственного мемориального музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Представляя концепцию, Елизавета Барышникова подчеркнула, что в текущем году будет произведена «перезагрузка» праздника. Изменения затронут как творческую программу, так и его позиционирование в СМИ и продвижение, которое будет включать новые каналы распространения информации, в том числе в других регионах страны.

Подробнее о программе рассказал Николай Хондзинский. Главным событием станет театральная постановка оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин», которая будет показана на «оперной» сцене, а в дальнейшем адаптирована для показов в БКЗ Филармонии. Планируется провести и балетный гала-концерт. Кроме того, на «исторической» сцене на поляне состоится показ ряда литературно-музыкальных проектов при участии известных артистов и коллективов страны.

Отдельное внимание спикеры уделили визуальному оформлению праздника и его инфраструктуре, что обеспечит комфортное пребывание на поляне взрослых и детей в течение всего дня.

В свою очередь глава региона спросил, что будет организовано на поляне в Михайловском для семейного отдыха. Елизавета Барышникова отметила, что концепция праздника предполагает семейное времяпрепровождение, в частности, кроме сценических мероприятий будет предусмотрена интерактивная детская локация.

Ряд предложений по проведению фестиваля озвучил Георгий Василевич. Руководитель Пушкинского музея-заповедника предложил создать талисман Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, а также положить начало традиции ежегодного представления в рамках праздника культурного наследия и туристического потенциала одного из регионов Российской Федерации.

Глава региона поддержал представленные предложения и подчеркнул, что над обновленной концепцией проделана значительная работа. Михаил Ведерников отметил, что в ближайшее время необходимо доработать документы, которые планируется направить в Министерство культуры РФ для возможного получения дополнительной поддержки

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