Для комфортной пенсии россиянам нужно 45 тысяч рублей в месяц

08:00, 19 января 2021, ПАИ

Россиянам для комфортной пенсии нужно 45,6 тысячи рублей в месяц. Такие выводы удалось сделать благодаря опросу граждан 45-60 лет, пишет газета «Известия».

98% респондентов отметили, что для достойной жизни на пенсии им нужно собственное жилье. Качественную платную медицину в старости хотят иметь 97% опрошенных, а полноценное питание в кафе и ресторанах – 96%. Столько же респондентов отметили, что хотели бы заниматься спортом или хобби.

При этом респонденты хотели бы получать 45,6 тысячи рублей в месяц, что в три раза больше, чем средняя пенсия на этот год.

Москвичи оценивают свой комфорт на пенсии в 65,1 тысячи рублей в месяц, владивостокцы — в 57,1 тысячи, петербуржцы — в 55,4 тысячи, хабаровчане — в 52,4 тысячи.

Жителям Рязани для достойной пенсии было бы достаточно 38,5 тысячи рублей.