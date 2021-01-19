В Пскове стартовал приём заявок на кулинарный конкурс «Сытый студент»

08:11, 19 января 2021, ПАИ

Приём заявок на кулинарный конкурс «Сытый студент» стартовал в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском городском молодежном центре.

С 18 января все любители кулинарного искусства от 14 до 35 лет могут подать заявку на участие. Ежегодное состязание по традиции посвящено Дню студента.

Для участия в конкурсе рецептов необходимо самостоятельно приготовить блюдо на тематику «Студенческая классика» и предоставить в оргкомитет список ингредиентов, описание процесса приготовления, фотографию или видео готового блюда. Отличительной чертой конкурса в этом году будет индивидуальное, а не командное состязание.

Визуализация конкурсной работы может включать в себя как только презентацию готового блюда, так и этапы подготовки, приготовления.

Члены жюри будут оценивать вкусовое сочетание, внешний вид и креативность представления кулинарной композиции.

Для участия необходимо прислать ФИО, возраст, место учебы или работы, телефон и файл или ссылку для скачивания конкурсной работы на электронный адрес pgmc-pskov@mail.ru, указав в теме письма «Сытый студент». Работы будут приниматься до 28 января.

Организатором мероприятия выступает Псковский городской молодёжный центр.