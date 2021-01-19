В праздники россияне потратили на отели меньше на 40%

08:50, 19 января 2021, ПАИ

С 1 по 10 января 2021 года жители России потратили на отели на 40% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет газета «Известия».

Расходы в этой категории сократились на 33% в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Новосибирской области. Показатель упал на 45% в Москве. В то же время в восьми регионах траты на проживание во время путешествий выросли: в Архангельской области — на 112%, в Забайкальском крае и Бурятии — на 40%, в Кабардино-Балкарии — на 290%, в Карачаево-Черкесии — на 45%, на Камчатке — на 12%, в Липецке и Магадане на 17% и 31% соответственно.

Больше всего бронирований в праздники было в Краснодарском крае и Сочи. В рейтинг также вошел Санкт-Петербург.

По данным Центробанка за декабрь 2020 года, расходы россиян на туризм сократились на 51% по сравнению с «нормальным» уровнем.