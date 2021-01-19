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Пожарные спасли от огня четыре жилых дома в Псковской области

В Псковской области пожарные спасли от огня четыре жилых дома. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

18 января в 09:18 в Пскове на улице Плехановский посад в жилом доме огнем повреждено междуэтажное перекрытие. Причиной возгорания стало короткое замыкание электросети внутри жилого дома. Пожарным удалось спасти от огня дом.

В этот же день в 16:50 в СНТ «Дачное» Гдовского района сгорела хозяйственная постройка, в бане огнем уничтожена кровля. Причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Спасено два жилых дома.

В 20:44 в деревне Дубоновичи Псковского района сгорел жилой дом. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

В 21:59 в деревне Чернуха Невельского района жилой дом выгорел изнутри. Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

В 23:30 в деревне Лудони Стругокрасненского района в жилом доме огнем повреждены мансардный этаж и кровля. Причиной возгорания стала неисправность дымохода отопительной печи. Спасен жилой дом и три хозяйственные постройки.

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