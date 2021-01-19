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Общество

Декларацию безопасности на пруд обязала составить прокуратура фермера в Порховском районе

В Порховском районе юрлицо, осуществляющее деятельность в сфере животноводства, обязали разработать и утвердить декларацию безопасности на пруд. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области. 

По словам специалистов ведомства, отсутствие декларации безопасности является нарушением требований Федерального закона от 21 июля 1997 года № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений». Прокурор Порховского района обратился в суд с исковым заявлением об обязании юридического лица обеспечить разработку и утверждение в установленном порядке декларации безопасности гидротехнического сооружения. 

Требования прокурора судом удовлетворены. Реальное исполнение судебного решения находится на контроле прокурора Порховского района.

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