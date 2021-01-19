Ещё одна категория россиян досрочно выйдет на пенсию в 2021 году

09:43, 19 января 2021, ПАИ

В 2021 году медики, которые ведут борьбу с коронавирусом, смогут оформить досрочный выход на пенсию, сообщает портал НСН со ссылкой на заместителя председателя комитета Совфеда по социальной политике Татьяну Кусайко.

«Сейчас один месяц работы с коронавирусными больными равняется трём месяцам. Поэтому возможность выхода на пенсию будет пересчитана», – сказала она.

Кусайко также рассказала о других привилегиях для медицинских сотрудников. Так, им положена льгота на покупку автомобиля стоимостью до полутора миллионов рублей. При этом размер выплаты может доходить до 375 тысяч рублей.

Также у медицинских сотрудников появилась возможность приватизировать жилье при наличии определенного профессионального стажа. Кусайко отметила, что такая программа действует пока только на региональном уровне и пользуется большой популярностью.