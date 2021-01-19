0
10:34
Как проходят Крещенские купания в Пскове
10:04
Более 68,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
10:02
Введены новые правила пересечения границы России и Латвии
09:29
Ключ от квартиры: 65 семей въезжают в новый дом на Завеличенской, 3а в Пскове
08:11
В Пскове стартовал приём заявок на кулинарный конкурс «Сытый студент»
07:00
Крещение Господне празднуют православные христиане
23:47
В ПсковГУ развернули работу над проектом «Псковские сказки детям»
Еще новости
Общество

Введены новые правила пересечения границы России и Латвии

Введены новые правила для пересечения границы России и Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

По официальной информации государственной пограничной охраны Латвийской Республики, с 15 января 2021 года введены новые ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, при въезде в Латвию необходимо иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус. Тестирование должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до посадки в транспортное средство перевозчика или пересечения границы в индивидуальном порядке, например на личном автомобиле.

При въезде в Латвию на личном автомобиле отметка об отрицательном результате теста должна быть внесена в заполненную анкету Covidpass.lv.

Прохождение тестирования перед въездом в Латвию не требуется: детям до 11 лет, лицам, вакцинированным от коронавируса, работникам и членам экипажа перевозчиков, транзитным пассажирам, которые не покидают зону контроля аэродрома, представителям дипломатического корпуса.

В условиях пандемии также действуют ограничения по въезду в Россию за исключением отдельных категорий лиц, указанных в распоряжениях Правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 г. и № 763-р от 27 марта 2020 г.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Как проходят Крещенские купания в Пскове
19 января 2021
Как проходят Крещенские купания в Пскове
Более 68,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
19 января 2021
Более 68,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса
Введены новые правила пересечения границы России и Латвии
19 января 2021
Введены новые правила пересечения границы России и Латвии
Ключ от квартиры: 65 семей въезжают в новый дом на Завеличенской, 3а в Пскове
19 января 2021
Ключ от квартиры: 65 семей въезжают в новый дом на Завеличенской, 3а в Пскове
В Пскове стартовал приём заявок на кулинарный конкурс «Сытый студент»
19 января 2021
В Пскове стартовал приём заявок на кулинарный конкурс «Сытый студент»
Крещение Господне празднуют православные христиане
19 января 2021
Крещение Господне празднуют православные христиане
В ПсковГУ развернули работу над проектом «Псковские сказки детям»
18 января 2021
В ПсковГУ развернули работу над проектом «Псковские сказки детям»
Окунание детей в иордань может привести к заиканию
18 января 2021
Окунание детей в иордань может привести к заиканию

Идет загрузка...