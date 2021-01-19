Введены новые правила пересечения границы России и Латвии

10:02, 19 января 2021, ПАИ

Введены новые правила для пересечения границы России и Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области.

По официальной информации государственной пограничной охраны Латвийской Республики, с 15 января 2021 года введены новые ограничительные меры в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Так, при въезде в Латвию необходимо иметь подтверждение отрицательного результата теста на коронавирус. Тестирование должно быть проведено не ранее чем за 72 часа до посадки в транспортное средство перевозчика или пересечения границы в индивидуальном порядке, например на личном автомобиле.

При въезде в Латвию на личном автомобиле отметка об отрицательном результате теста должна быть внесена в заполненную анкету Covidpass.lv.

Прохождение тестирования перед въездом в Латвию не требуется: детям до 11 лет, лицам, вакцинированным от коронавируса, работникам и членам экипажа перевозчиков, транзитным пассажирам, которые не покидают зону контроля аэродрома, представителям дипломатического корпуса.

В условиях пандемии также действуют ограничения по въезду в Россию за исключением отдельных категорий лиц, указанных в распоряжениях Правительства Российской Федерации № 635-р от 16 марта 2020 г. и № 763-р от 27 марта 2020 г.