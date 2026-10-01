Уроженец Пскова Сергей Карасёв стал вице-губернатором Оренбургской области

13:52, 01 октября 2026, ПАИ

Уроженец Пскова Сергей Карасёв назначен вице-губернатором – заместителем председателя правительства Оренбургской области по вопросам специальной военной операции и региональной безопасности, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своих соцсетях.

Карасёв родился в 1982 году в Пскове. Он полковник запаса, имеет более чем 20-летний опыт службы в Вооружённых силах РФ. Участвовал в боевых действиях в Сирии, а также в СВО на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, двумя орденами Мужества и орденом «За военные заслуги».

В июне 2025 года Карасёв стал одним из 85 участников второго потока кадровой программы «Время героев», инициированной президентом Владимиром Путиным. С декабря 2025 года работал заместителем главы городского округа Самара, курируя вопросы поддержки участников СВО и членов их семей.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев отметил, что опыт службы в боевых условиях, руководящей работы и знания, полученные в рамках программы, позволят выстроить системную и эффективную деятельность на вверенном направлении.

Одним из ключевых направлений работы Карасёва на новой должности станет координация работы с ветеранами СВО и обеспечение комплексной безопасности региона.