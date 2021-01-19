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Общество

Более 68,6 млн человек в мире вылечились от коронавируса

По состоянию на 19 января в мире зарегистрировано 96 014 276 случаев заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 2 049 552 человека. Количество выздоровевших – 68 670 315.

Наибольшее количество случаев заражения зарегистрировано в США – 24 626 441. В этой стране от коронавируса умерли 408 623 человека, выздоровело – 14 551 686.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на четвёртом месте. Здесь коронавирусом заболело 3 591 066 человек, 2 978 764 пациента выздоровели, 66 037 – умерло. В Псковской области зарегистрировано 27 605 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 14 944 пациента, умерли 112 человек.

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