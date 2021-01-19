Студенты ПсковГУ разрабатывают компьютерную игру об эпохе Петра I

10:50, 19 января 2021, ПАИ

IT-сообщество студентов ПсковГУ PskovHack работает над созданием компьютерной игры об эпохе Петра Великого. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

По сюжету после пандемии Covid-19 в мире развернулась мировая война за правду и истину, и главному герою нужно вернуться в прошлое, чтобы противостоять врагам. Игрок – «хранитель истории» – возвращается в эпоху Петра I, воссоздавая её по кусочкам и стараясь защитись историческое наследие.

«Враги отправляют «терминаторов истории» в разные эпохи нашего прошлого, чтобы с помощью эффекта бабочки исказить историю, - рассказывает лидер PskovHack Роман Бухарев. - Чтобы защитить историческое наследие, вы отправляетесь в период правления Петра I, так как он является одной из важнейших фигур в истории России».

В зависимости от выбранного персонажа игроку будут доступны разные особенности геймплея. В игре также предусмотрено несколько концовок.

Так как игроку предстоит восстановить истинный ход истории, без определённых знаний в прохождении игры не обойтись. Поэтому игра не только развлекательная, но и образовательная. Она отлично поможет школьникам дополнительно закрепить знания по этому историческому периоду.

PskovHack занимается разработкой дизайна и программной части игры, вовлекая в процесс других студентов Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. Разработка ведётся в рамках работы онлайн-мастерской разработки игр studiogame.ru. Головной организацией проекта выступает Школа Будущих Президентов, которую возглавляет куратор направления «Игропрактика» в ПсковГУ Алексей Ильин.

Studiogame.ru – первый краудсорсинговый проект геймификации обучения при участии студентов ПсковГУ, который помогает школьникам и студентам повысить интерес к дистанционному обучению посредством игрофикации образовательного процесса.