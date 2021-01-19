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Общество

50-летний юбилей отмечает председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов 19 января отмечает 50-летний юбилей.

Александр Всеволодович Седунов родился 19 января 1971 года в Пскове в семье военнослужащего. С отличием окончил исторический факультет Псковского государственного педагогического института в 1993 году. До 1997 года работал учителем истории в Торошинской средней школе Псковского района.

Обладает степенью доктора исторических наук, которая была присуждена ему в апреле 2007 года.

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