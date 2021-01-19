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Стало известно, какие концерты пройдут в Псковской филармонии в феврале

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире проекта ПАИ-live 19 января рассказала, какие концерты пройдут в большом концертном зале в феврале. 

В частности, 6 февраля второй раз откроется филармонический сезон. После этого, как отметила Барышникова, все мероприятия планируются в «ручном режиме». 

«Мы поставим концерты барочной музыки, сейчас в процессе формирования афиша. Первое, что произойдет, – это 6 февраля, и чуть позже мы уже будем постепенно выкладывать мероприятия», - сказала Барышникова. 

Кроме того, она рассказала, что в 20-х числах марта планируется провести фестиваль русской музыки. «Это «Спящая красавица», которую мы перенесли еще с марта прошлого года, и мы просим наших зрителей обратить на это внимание и приходить за билетами», - подчеркнула она.

Елизавета Барышникова считает, что проводить новые мероприятия без бюджета и с 25 % загрузкой зала очень сложно. 

«Мы будем это проводить, потому что это будет проводиться в рамках фестиваля и в рамках бюджета, который существует. То есть сейчас мы будем работать исключительно своими силами, но при этом качество концертов, конечно, от этого не изменится, потому что это для нас очень важно», - заключила Барышникова. 

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