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Культура

Директор Псковской филармонии: За лето возьмёмся руками и ногами

«Мы так долго не работали, что за лето возьмёмся руками и ногами», - пообещала директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова в эфире ПАИ-live, отмечая, что летом в Пскове станет больше концертов на открытом воздухе.

«Мы уже сейчас занимаемся формированием программы и концепции Дней Пушкинской поэзии и русской культуры, которые состоятся в начале июня в Пушкинских Горах на поляне в Михайловском. Про «Музыку на воде» мы уже поговорили. Собираемся расширять и усиливать программу в «Покровском»: это и «Лавандовая ночь», и «Золото Вены». Таких мероприятий станет больше», - отметила Барышникова.

По её словам, смысл летних фестивалей на открытом воздухе – не только работа для псковских зрителей, но и привлечение туристов.

«Естественно, у нас есть достопримечательности, красивые места, такие must see, must visit, но должна быть какая-то культурная, музыкальная, творческая составляющая, которая будет привлекать еще больше, чтобы люди уезжали из региона и говорили: «Мы были на таком фестивале! И мы в следующем году обязательно поедем туда же, и вас туда приглашаем, и очень рекомендуем посетить». Потому что вот такие вот полуторачасовые концерты очень надолго остаются в сердцах зрителей и в памяти, и если тебе понравилось, тебе обязательно захочется сюда вернуться. То есть мы со своей стороны тоже развиваем туристический потенциал всеми летними концертами, которые происходят в городе и в регионе. Это очень важная, интересная и сложная работа», - уверена Елизавета Барышникова.

Пока же до летних концертов ещё есть время, в БКЗ филармонии на 800 человек одновременно смогут находиться лишь 200 зрителей.

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