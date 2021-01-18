Нарушения в питьевой воде 65 торговых марок нашло Роскачество

11:22, 19 января 2021, ПАИ

Роскачество выявило нарушения в питьевой воде 65 торговых марок, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Эксперты проверили питьевую природную и обработанную воду, минеральную столовую, лечебную и лечебно-столовую 206 торговых марок, 194 из которых произведены в России. Проведен мониторинг товаров из еще 8 стран. Воду исследовали по показателям качества, химической безопасности и фальсификации.

Выяснилось, что вода 5 торговых марок не соответствует действующему техническому регламенту, в 59 случаях выявлены признаки фальсификации. В одном образце обнаружили и те и другие нарушения. Кроме того, у половины исследованных товаров этикетка содержит информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение (указание на натуральность, экохарактеристики, визуализация образов или товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды).

По содержанию микроэлементов не соответствовали маркировке 1 образец лечебной воды, 15 - столовой, 11 - лечебно-столовой минеральной воды и 33 - питьевой. Минеральная вода двух торговых марок оказалась без лечебного эффекта

В целом большая часть проверенных образцов оказались безопасными. Большинство нарушений связаны только с достоверностью маркировки.

Потенциально небезопасной для здоровья водой признана продукция 6 торговых марок: «Акватонус», «Богородское» и «Тигирецкая», Aqanika kids, «Ахун» и «Обуховская-13».

В Роскачестве также рассказали, на что нужно обращать внимание при выборе воды. Следует внимательно смотреть на товарные знаки, указывающие на природное происхождение воды: к примеру, в названии обработанной воды нельзя использовать термины «ключевая» или «родниковая». Обозначение «вода высшей категории» тоже не всегда является достоверным – указывать такую категорию может только производитель, вода которого изготовлена по ГОСТ 32220-2013.

Исследование проведено по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции совместно с Росаккредитацией, Роспатентом, Росстандартом и Россельхознадзором.