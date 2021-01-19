5168 человек заразились коронавирусом в Великих Луках

11:39, 19 января 2021, ПАИ

В Великих Луках коронавирусной инфекцией заразились 5 168 человек. За минувшие сутки количество заболевших COVID-19 в городе увеличилось на 24, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Великие Луки занимают второе место, на первом – Псков (10 156 случаев), на третьем – Псковский район (2 375 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 27 802 случая заражения коронавирусом, выздоровело 14 958 пациентов, умерло 114 человек.