Ещё 59 человек заболели COVID-19 в Пскове

11:43, 19 января 2021, ПАИ

В Пскове коронавирусом с начала пандемии заболели 10 156 человек. За минувшие сутки количество заражённых COVID-19 в городе увеличилось на 59, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

По количеству заразившихся коронавирусом в регионе Псков занимает первое место, на втором – Великие Луки (5 168 случаев), на третьем – Псковский район (2 375 случаев).

Всего в Псковской области зарегистрировано 27 802 случая заражения коронавирусом, выздоровело 14 958 пациентов, умерло 114 человек.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.