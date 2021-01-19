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Общество

Псковичи могут снять видеоблог об изменении климата и получить деньги

Жители Псковской области могут принять участие в конкурсе видеоблогов на тему «Изменение климата» и выиграть денежные призы. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Движения ЭКА, конкурс проходит до 7 февраля на платформе Ecowiki.ru.

Участникам нужно снять видеоблог об изменении климата на одну из предложенных подтем и подать заявку в специальной форме. Это может быть видеоблог-обзор, видеоблог-интервью, видеоблог - экспертный экскурс. На конкурс принимаются ранее не опубликованные работы, созданные россиянами старше 7 лет.

Три лучшие работы будут отмечены почетными дипломами и призами от 5 до 15 тыс. рублей. Также их авторы получат продвижение снятого видеоблога на портале Ecowiki.ru и в социальных сетях проекта.

С готовыми материалами по теме изменения климата и подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться на сайте организаторов.  

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