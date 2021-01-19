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Общество

Алиментщики из Великих Лук получили наказание в виде исправительных работ

В Великих Луках двое должников признаны виновными в неуплате алиментов с назначением наказания в виде семи месяцев исправительных работ каждому. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава об уголовной ответственности, должники уклонялись от исполнения требований исполнительных документов и не оказывали детям материальной помощи. Ранее оба уже привлекались к административной ответственности за неуплату алиментов, тогда мужчинам назначили 20 и 100 часов обязательных работ соответственно. Однако выводов неплательщики не сделали.

Помимо исправительных работ из заработной платы мужчин будет вычитаться по 5% в доход государства.

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