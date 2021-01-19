Почти 616 тысяч человек остаются под наблюдением в России из-за коронавируса
615 951 человек в России остается под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 97,3 млн тестов на коронавирус. За сутки было сделано свыше 257 тысяч исследований.
По последним данным, в России коронавирусом заболело 3 612 800 человек, 3 002 026 пациентов выздоровело, 66 623 – умерли. В Псковской области зарегистрировано 27 802 случая заражения коронавирусом, выздоровело 14 958 пациентов, умерло 114 человек.
Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.