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Спорт

Алексей Караваев поблагодарил губернатора за поддержку мотоспорта в Псковской области

Фото из группы «Мотокросс в Пскове»

Председатель мотоциклетной федерации Псковской области Алексей Караваев поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова за поддержку в развитии мотоциклетного спорта.

Алексей Караваев рассказал Псковскому агентству информации, что на средства Фонда президентских грантов федерация будет реализовывать проект по развитию детского мотокросса. Планируется закупить детские мотоциклы класса 65 куб. см китайского производства, форму для детей от 8 до 12 лет. Всё это будет реализовано при поддержке администрации Псковской области. Также готовится проект детской трассы, её начнут делать уже в этом году.

В целом мотоспортом будут охвачены дети в возрасте от 5 до 15 лет, спортсмены смогут заниматься в 4 классах. «Надо мальчишек вытаскивать со дворов, чтобы они занимались делом, изучали технику, её устройство. Это наша главная задача – работать с молодёжью и направлять на истинный путь», - подчеркнул Алексей Караваев.

Напомним, Федерация мотоциклетного спорта получила грант в размере 411 тыс. рублей.

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