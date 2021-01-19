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Алексей Караваев рассказал, какие качества развивает мотоспорт

О том, какие качества развивает мотоспорт, ПАИ рассказал председатель областной мотоциклетной федерации Алексей Караваев 19 января.

«Мотоспорт развивает технические навыки и физическую подготовку», отметил Алексей Караваев, добавив, что без физической подготовки не будет результата.

При отборе ребят учитывается их спортивная форма.

«Молодежь любит и тянется к технике, заметил спикер. – Наша задача – помогать им познавать технические данные и развивать физическую форму».

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