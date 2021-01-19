Алексей Караваев рассказал, какие качества развивает мотоспорт
О том, какие качества развивает мотоспорт, ПАИ рассказал председатель областной мотоциклетной федерации Алексей Караваев 19 января.
«Мотоспорт развивает технические навыки и физическую подготовку», – отметил Алексей Караваев, добавив, что без физической подготовки не будет результата.
При отборе ребят учитывается их спортивная форма.
«Молодежь любит и тянется к технике, – заметил спикер. – Наша задача – помогать им познавать технические данные и развивать физическую форму».