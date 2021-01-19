0
13:13
Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
21:41
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
20:33
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
15:45
Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области
07:26
Песню «Катюша» предложили включить на Олимпиаде вместо гимна России
19:02
Легкоатлеты Шабановы взяли две медали на «Рождественских стартах»
16:14
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
Еще новости
Спорт

Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым

Председатель мотоциклетной федерации Псковской области Алексей Караваев стал гостем проекта ПАИ-live.

Как чувствует себя мотоциклетный спорт в Псковской области? Какие планы у региональной мотоциклетной федерации на 2021 год? На что пойдут средства президентского гранта, который выиграла мотоциклетная федерация Псковской области? Когда в Псковской области начнут делать детскую трассу для мотокросса? Какие качества развивает у людей мотоспорт?

Обо всём этом рассказывает Алексей Караваев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • ПАИ-livе
Алексей Караваев поблагодарил губернатора за поддержку мотоспорта в Псковской области Грант на 400 тысяч рублей выиграла мотоциклетная федерация Псковской области Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым Стало известно, какие концерты пройдут в Псковской филармонии в феврале Директор Псковской филармонии: За лето возьмёмся руками и ногами Новый контрабас и кларнет из Италии появились в Псковской филармонии Первый концерт «Восемь вопросов Пушкину» в Псковской филармонии состоится 6 февраля Фестиваль «Музыка на воде» в Пскове пройдёт в 2021 году в новом формате Псковская филармония приобрела клавесин Псковичам объяснили, почему надо приходить на вакцинацию в строго назначенное время
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
19 января 2021
Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
16 января 2021
16 января для великолучан открывается новый ледовый каток на острове Дятлинка
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
15 января 2021
Губернатор Псковской области разрешил проведение физкультурных и спортивных мероприятий
Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области
15 января 2021
Проводить отборочные соревнования хотят разрешить в Псковской области
Песню «Катюша» предложили включить на Олимпиаде вместо гимна России
15 января 2021
Песню «Катюша» предложили включить на Олимпиаде вместо гимна России
Легкоатлеты Шабановы взяли две медали на «Рождественских стартах»
11 января 2021
Легкоатлеты Шабановы взяли две медали на «Рождественских стартах»
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
11 января 2021
Репортаж ПАИ рассматривался в Японии в качестве материала о вкладе в развитие айкидо
Где покататься на коньках в Пскове
11 января 2021
Где покататься на коньках в Пскове

Идет загрузка...