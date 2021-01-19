Крутящий момент – ПАИ-live с Алексеем Караваевым
Председатель мотоциклетной федерации Псковской области Алексей Караваев стал гостем проекта ПАИ-live.
Как чувствует себя мотоциклетный спорт в Псковской области? Какие планы у региональной мотоциклетной федерации на 2021 год? На что пойдут средства президентского гранта, который выиграла мотоциклетная федерация Псковской области? Когда в Псковской области начнут делать детскую трассу для мотокросса? Какие качества развивает у людей мотоспорт?
Обо всём этом рассказывает Алексей Караваев.