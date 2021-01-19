ВОЗ: Пациенты с коронавирусом заразны в течение 8-9 дней

13:24, 19 января 2021, ПАИ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о периоде заразности больных коронавирусом. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на представителя ВОЗ в России Мелиту Вуйнович.

По предварительным данным, большинство людей заразны только в течение 8-9 дней после появления первых симптомов. При этом специалист подчеркнула, что у тяжелобольных этот период может длиться дольше.

Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Согласно имеющимся на данный момент данным, средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей 14 дней. Это основа для рекомендации относительно длительности карантина.