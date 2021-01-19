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Общество

Михаил Ведерников озвучил задачи по нацпроектам на 2021 год

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников озвучил задачи по национальным проектам на 2021 год во время совещания 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Что касается задач на текущий год, то все должны знать, что правила будут изменены», - подчеркнул губернатор, напомнив, что в 2020 году планы были неоднократно скорректированы коронавирусной инфекцией, что привело к тому, что некоторые показатели были не достигнуты.

По словам главы региона, по текущим прогнозам в регионе порядка 7% всех показателей будет достигнуто в полном объеме.

«Процент концентрации всех средств в этом году должен быть 100% без исключения», - добавил Михаил Ведерников.

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