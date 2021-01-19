95% всех контрактов по нацпроектам поручил заключить Михаил Ведерников к марту

14:18, 19 января 2021, ПАИ

95% всех контрактов по национальным проектам поручил заключить губернатор Псковской области Михаил Ведерников к марту. Об этом с совещания 19 января передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«На сегодня этот показатель составляет 36%. Я знаю, что отдельные руководители ссылаются на коронавирус, просят продлить сроки, но я подчеркиваю, как должно быть, это моё поручение», - сказал губернатор, обращаясь к председателям профильных комитетов.