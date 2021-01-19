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Общество

Уровень реализации нацпроектов в Псковской области составил 95,2%

Псковская область вышла на отметку 95,2% по реализации национальных проектов. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников во время первого в 2021 году совещания по вопросам реализации нацпроектов 19 января, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Говоря об итогах 2020 года, глава региона отметил, что некоторые руководители продолжали работать чуть ли не до боя курантов. Отдельные слова благодарности он высказал председателю областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борису Елкину и руководителю комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову. Губернатор подчеркнул, что Псковская область финансированием не избалована и каждый рубль региону важен.

«Я жду сегодня доклад по всем проблемным вопросам – образования, демографии. Вопросов много, в том числе по строительству школ. Мне нужны подробные доклады, по какому сценарию мы будем двигаться, чтобы в сентябре дети пошли в школу», - обратился Михаил Ведерников к участникам совещания.

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