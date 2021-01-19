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Общество

Псковичей предупреждают о последствиях задержки уплаты налогов

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц, предъявленных к уплате в налоговых уведомлениях, истек 1 декабря 2020 года. Сумма налога, которую налогоплательщики не уплатили в установленный срок, уже является недоимкой – задолженностью по налогу, и за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога начисляются пени. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФНС РФ по Псковской области. 

Для физических лиц процентная ставка для начисления пени равна одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

В ведомстве также отметили, что если гражданин подключен к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика – физического лица» и не отказывался от получения документов в электронном виде, то требование об уплате будет выгружено в «Личный кабинет налогоплательщика физического лица». 

В случае неисполнения налогоплательщиком в установленный в требовании срок обязанности по уплате налога, пеней, штрафов налоговый орган, направивший требование об уплате, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании за счет имущества этого физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об уплате. 

Полученный из суда и неоплаченный судебный приказ может быть направлен на исполнение в кредитную организацию, работодателю либо в службу судебных приставов. Неисполнение судебного приказа в рамках исполнительного производства может привести к аресту имущества и наложению ограничений.

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