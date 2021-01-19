Экс-руководитель Псковской таможни стала замглавы администрации Великих Лук

15:24, 19 января 2021, ПАИ

Исполняющей обязанности заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам назначена Светлана Степанова, ранее возглавлявшая Ярославскую таможню, а до этого – Псковскую таможню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Великих Лук.

Должность заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам появилась в связи с изменениями в структуре городской администрации на основании решения Великолукской гордумы.

Светлана Степанова возглавляла Псковскую таможню с 2014 года, в порядке перевода по службе с 19 февраля 2020 года её назначили начальником Ярославской таможни. После того как Ярославская таможня была присоединена к Владимирской таможне, Светлана Степанова не вошла в руководство новой структуры.