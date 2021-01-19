0
17:37
Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек
17:14
Детали вакцинации – ПАИ-live c Галиной Неваленной
15:34
Ника не виновата: в Порхове ищут новый дом овчарке, хозяин которой оказался под арестом
15:30
Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части дороги – жалоба псковича
15:24
Экс-руководитель Псковской таможни стала замглавы администрации Великих Лук
15:05
Окунуться в купель псковичи могут до 17 часов
13:48
Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
Еще новости
Общество

Экс-руководитель Псковской таможни стала замглавы администрации Великих Лук

Исполняющей обязанности заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам назначена Светлана Степанова, ранее возглавлявшая Ярославскую таможню, а до этого – Псковскую таможню. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в администрации Великих Лук.

Должность заместителя главы администрации Великих Лук по экономике и финансам появилась в связи с изменениями в структуре городской администрации на основании решения Великолукской гордумы.

Светлана Степанова возглавляла Псковскую таможню с 2014 года, в порядке перевода по службе с 19 февраля 2020 года её назначили начальником Ярославской таможни. После того как Ярославская таможня была присоединена к Владимирской таможне, Светлана Степанова не вошла в руководство новой структуры.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Отставки и назначения
Московский врач — о причинах переезда и первостепенных задачах в великолукской больнице Назначен новый глава Росстандарта Ирина Стаканова назначена руководителем Контрольно-счётной палаты Пскова Псковские депутаты назначили четырёх мировых судей Псковские депутаты назначили мировых судей четырёх судебных участков области Псковский губернатор: Новые главврачи Денис Сачков и Дмитрий Жгун – профессионалы своего дела Новый начальник полиции представлен коллективу псковского УМВД Назначен новый прокурор Плюсского района Нового руководителя межрайонного следственного отдела назначили в Опочке Михаил Дегтярёв назначен врио губернатора Хабаровского края
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек
19 января 2021
Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек
Детали вакцинации – ПАИ-live c Галиной Неваленной
19 января 2021
Детали вакцинации – ПАИ-live c Галиной Неваленной
Ника не виновата: в Порхове ищут новый дом овчарке, хозяин которой оказался под арестом
19 января 2021
Ника не виновата: в Порхове ищут новый дом овчарке, хозяин которой оказался под арестом
Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части дороги – жалоба псковича
19 января 2021
Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части дороги – жалоба псковича
Экс-руководитель Псковской таможни стала замглавы администрации Великих Лук
19 января 2021
Экс-руководитель Псковской таможни стала замглавы администрации Великих Лук
Окунуться в купель псковичи могут до 17 часов
19 января 2021
Окунуться в купель псковичи могут до 17 часов
Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
19 января 2021
Формат заданий на ЕГЭ изменится в 2022 году
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов
19 января 2021
«Больше трех часов в холодном аэропорту»: истории псковичей, столкнувшихся с задержкой авиарейсов

Идет загрузка...