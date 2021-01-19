Дело депутата Псковской гордумы вернули прокурору

16:12, 19 января 2021, ПАИ

Прокурору вернули дело депутата Псковской гордумы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

18 января 2021 года Псковский городской суд вынес постановление в отношении депутата Псковской городской Думы шестого созыва Олега Брячака, которому было предъявлено обвинение в совершении незаконного получения кредитов путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовом состоянии организации с применением крупного ущерба, а также бухгалтера ООО «Лари» и ООО «Хинтел» в пособничестве совершению указанных действий.

По установлению суда, в 2012 году Олег Брячак, будучи руководителем ООО «Лари» и ООО «Хинтел» и обладая сведениями об их финансовом положении, незаконно получил кредиты для пополнения оборотных средств, а бухгалтер обеспечила изготовление бухгалтерских балансов этих организаций, внеся в них заведомо ложные сведения о положительных показателях нераспределенной прибыли.

В июне и августе 2012 года «Россельхозбанком» были выданы кредиты по 19 млн рублей каждому обществу. Полученными средствами Олег Брячак распорядился по своему усмотрению, израсходовав их на ведение деятельности этих двух организаций.

Суд вынес постановление о возвращении уголовного дела прокурору области из-за нарушений требований уголовно-процессуального законодательства и в связи с установлением фактических обстоятельств, указывающих на наличие оснований для квалификации действий подсудимых как более тяжкого преступления.