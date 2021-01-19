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Островичка доверилась псевдосотруднику банка и лишилась 160 тысяч

160 тысяч рублей лишилась 38-летняя жительница Острова, доверившись псевдосотруднику службы безопасности банка. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, мошенник предложил предотвратить попытку незаконного оформления на горожанку кредита и в результате завладел её собственными средствами. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

По аналогичной схеме 17 января лишилась 88 тысяч рублей 55-летняя жительница Печорского района. Проводится расследование, в ходе которого выясняются обстоятельства произошедшего.

За последние дни из-за подобных противоправных действий незнакомцев лишились денег жители Пскова, Великих Лук, Печор, а также Великолукского и Красногородского районов. Ведется следствие.

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