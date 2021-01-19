Волонтеры подарили микроволновую печь сотрудникам скорой помощи Печорского района

16:59, 19 января 2021, ПАИ

Сотрудникам скорой помощи Печорского района волонтеры подарили микроволновую печь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

19 января подарок от депутатов получили сотрудники отделения скорой медицинской помощи ГБУЗ «Печорская районная больница». По инициативе руководителя депутатской фракции Владимира Глотко парламентарии собрали средства и приобрели микроволновую печь, чтобы поддержать медиков.

Во время вручения подарка Владимир Глотко поздравил медиков с праздником Крещения, поблагодарил за их нелегкий труд, который требует много сил, терпения и выдержки, за ежедневный вклад в борьбу с пандемией.

Старший фельдшер отделения скорой помощи Валентина Федорова от имени всех сотрудников выразила огромную благодарность за внимание и поддержку.

Активисты Псковского регионального волонтерского центра партии ежедневно помогают медикам в период пандемии. Волонтеры обеспечивают горячим питанием медицинских работников красных зон практически во всех муниципальных образованиях Псковской области. Ежедневно питание поставляется в псковский и великолукский ковид-центры, в инфекционные отделения городских и районных больниц и на посты скорой помощи.

Также добровольцы партийного волонтерского центра помогают поликлиникам, где медицинский персонал сейчас испытывает колоссальные нагрузки: доставляют врачей на вызовы к пациентам, работают в кол-центре, помогают оцифровывать медицинские карты, проводят термометрию на входе в поликлиники.