Каждый пскович должен позаботиться о своем здоровье и привиться – Галина Неваленная

17:25, 19 января 2021, ПАИ

Главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная рассказала, что каждый пскович должен позаботиться о своём здоровье и привиться. Об этом она заявила в эфире проекта ПАИ-live 19 января.

По словам Галины Неваленной, в Пскове большая миграция внутри города.

«Даже если работа не связана с большим количеством людей, когда едем в транспорте, уже точно встречается риск получить эту инфекцию», - добавила Неваленная.

По словам главного врача, вакцинация от коронавируса в регионе началась уже в конце октября 2020 года.

«Мы уже накопили опыт и сами можем из первых уст рассказать, как протекает период между прививками», – подчеркнула Галина Неваленная.

Также спикер напомнила, что есть определенные приоритетные группы и вакцинация разрешена для всех возрастных групп.

«Приоритетной профессиональной группой являются те профессии, которые связаны с общением с большим количеством людей», - добавила Неваленная.