Псковичей просят заранее записываться на вакцинацию от COVID-19

17:27, 19 января 2021, ПАИ

Жителей Пскова просят заранее записываться на вакцинацию от коронавируса, чтобы не создавать стихийности. «Вчера приходили пациенты, которые записывали сразу всю свою семью - 5 человек, потому что в каждом флаконе вакцины содержится 5 доз», - рассказала главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире проекта ПАИ-live 19 января.

Она отметила, что некоторым советуют предварительно заполнить анкету, чтобы сэкономить время: порой пациентов можно прививать сразу, а людям с хроническими заболеваниями или анамнезом требуется дополнительное обследование.

Галина Неваленная напомнила, что в городской поликлинике есть возможность предварительной записи по телефонам регистратуры, через call-центр, с 19 января доступна запись через «Госуслуги». Кроме того, учреждение принимает коллективные заявки от педагогических коллективов, соцработников.

«Особенность этой вакцины в том, что она хранится при низких температурах. Поэтому для того, чтобы было быстро и удобно для людей, нам нужно всё спланировать», - пояснила главврач. Она напомнила, что перед любой прививкой проводится осмотр врачом или фельдшером. Если противопоказаний нет, вакцинацию проводят в тот же день.