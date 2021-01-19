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Общество

Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек

Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек, сообщила в эфире ПАИ-live 19 января главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Она напомнила, что вакцина состоит из двух аппликаций, то есть на каждого человека фактически необходимо две дозы. «Сейчас мы можем вакцинировать полным курсом более тысячи человек. Будем постепенно получать вакцину, чтобы не было «затаривания», но и чтобы шёл оборот, потому что само хранение требует дополнительного оборудования. У нас во всех трех поликлиниках есть новые специальные морозильники. Они имеют определенную емкость, поэтому сверхбольшое количество вакцины мы принять не можем, поэтому будем работать по мере того, как используем вакцину. Затем будем получать следующую партию», - пояснила Невалённая. 

По словам главврача, уже составляются списки по предприятиям, в них по 200-300 человек. «Будем их вакцинировать с учетом не столько места проживания, сколько именно места работы. Если предприятие расположено рядом с одной из наших трех поликлиник, то в дневное время работникам удобнее прививаться в той поликлинике, которая расположена близко. Сегодня у нас было совещание, на котором мы получили новые вводные, в частности о том, что разрешена выездная вакцинация. С учётом необходимости соблюсти температурный режим для транспортировки вакцины будем закупать специальные термоконтейнеры», - уточнила Галина Невалённая.

 

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