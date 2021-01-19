Правила вакцинации от COVID-19 стандартизировал Минздрав

17:56, 19 января 2021, ПАИ

Минздрав России стандартизировал правила проведения вакцинации от COVID-19 среди взрослого населения, сообщается на сайте ведомства.

Документ с описанием стандартной операционной процедуры, определяющей порядок организации работы медучреждений и их работников, направлен в регионы РФ. Он регламентирует весь процесс прививочной кампании, приемки, хранения и применения вакцины от COVID-19, которая хранится при температуре ниже -18 градусов.

Отдельно отмечается, что перед вакцинацией не нужно проводить лабораторные исследования на наличие иммуноглобулина G и М. Исследование методом ПЦР для желающих привиться требуется только при положительном эпидемиологическом анамнезе (контакт с инфицированными в течение последних 14 дней) или при наличии одного из симптомов коронавируса за последние 2 недели.