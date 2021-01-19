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Общество

Администрация Пскова сообщила о выходе 3D-тура по городу

Скрин сайта 3D-тура.

 

Вышел 3D-тур по Пскову, сообщили «АиФ-Псков» в администрации города. Опубликован он на сайте городской администрации и позволяет туристам виртуально прогуляться по Псковскому кремлю и его окрестностям.

Зритель видит всё пространство вокруг себя, может приближать и отдалять объекты, переместиться от панорамы Варлаамовской башни к панораме Довмонтова города.

Также тур содержит информацию о 40 туристических объектах города. Информация о них доступна на русском и английском языках.

Проект был создан в рамках реализации проекта ER 48 «Расширение и усиление туристической сети маркетинга Ганзейского пути» / «Виа Ганзеатика Плюс» Программы приграничного сотрудничества «Россия – Эстония» на период 2014–2020 годов.

Проект «Виа Ганзеатика Плюс» – это международный туристический маршрут, который включает культурные и природные достопримечательности России, Эстонии и Латвии. Маршрут, который основан на историческом торговом пути Ганзейского союза, проложен из Санкт-Петербурга в Ригу через Гатчину, Ивангород, Тарту, охватывает города Псков и Выборг в России, Раквере и Вильянди в Эстонии.

Бюджет проекта – 510 тыс. 68 евро (36, 5 млн руб.), 10 % из которых покрываются партнёрами в качестве софинансирования.

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