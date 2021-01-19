В госархиве Псковской области обнаружили столетнюю газету с афишей кинобоевика

19:14, 19 января 2021, ПАИ

Что для вас означает слово «боевик»? Например, вы смотрите телепрограмму предстоящей недели, листаете в гаджете ленту с анонсами кинопремьер и видите это слово. Чего ждёте от такой картины? Стрелялки-догонялки?

Невольно думаете, что впервые оно появилось годах так в 80-х с «Терминатором» или в 60-х годах прошлого столетия с фильмами про индейцев? Ан нет! Упоминание о «боевике» нашли работники Государственного архива Псковской области в газете, вышедшей сто лет назад!

Перед вами объявление из газеты 20-х годов прошлого века. Лента «Танцовщица Лу-Лу» анонсирована ни много ни мало как «боевик сезона».

Киношедевр в семи частях с участием известных артистов демонстрировали в кинотеатре «Модерн» города Великие Луки.