МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом
С инициативой вручать издание обновлённой Конституции при выдаче первого паспорта гражданину страны выступило Министерство внутренних дел России. Об этом пишет «Российская газета».
«Проектами нормативно-правовых актов предлагается вручать издание Конституции Российской Федерации в актуальной редакции на территории Российской Федерации одновременно с паспортом гражданам, достигшим возраста 14 лет», – говорится в распространённом сообщении МВД РФ, которое публикуется на официальном сайте ведомства.
Ранее сообщалось, что в тестовом режиме планируется запустить мобильное приложение с «цифровыми двойниками» документов, удостоверяющих личность. «У человека появится возможность хранить в своём мобильном телефоне удостоверение личности, водительские права, справку о регистрации по месту жительства, что будет очень удобно», – сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко и попросил президента Владимира Путина поддержать эту инициативу.