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Какие вопросы зададут псковичам при переписи населения?

Перепись населения должна была пройти в минувшем году, но из-за пандемии её перенесли

 

Какие вопросы зададут псковичам при переписи населения, рассказали работники территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области. В первую очередь специалисты отметили, что постоянным гражданам России придётся ответить на 33 основных вопроса, а вот иностранцам будет достаточно ответить всего на семь. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды —Псков».

В результате ответов на первые 23 вопроса у псковичей получится небольшой рассказ о себе. Нужно будет указать свой пол, возраст, гражданство, отметить, где вы родились и кто вы по национальности, указать уровень образования. Кроме того, нужно будет указать источники средств к существованию (размер дохода раскрывать не придётся), попросят рассказать, какими владеете языками и сколько у вас детей.

Дальше псковичам предстоит сообщить о своих условиях проживания. Нужно будет ответить на 10 вопросов, почти каждый из которых имеет варианты ответов. Среди вопросов – тип жилого помещения, например частный дом, квартира или общежитие. Ещё нужно будет вспомнить время постройки дома, назвать площадь жилья и рассказать про типы благоустройства, например центральное отопление, электричество.

Что касается вопросов для иностранцев, их спросят про пол, возраст, страну постоянного проживания, продолжительность проживания в России, страну рождения и гражданство и, конечно, цель приезда в Россию.

 

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