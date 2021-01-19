Школа для беременных «ЗАрождение» объявляет набор слушателей на курс подготовки к родам и родительству

21:16, 19 января 2021, ПАИ

Псковский детский фонд сообщил, что школа для беременных «ЗАрождение» объявляет набор на занятия по физической и психологической подготовке к родам и родительству, дыханию и уходу за ребёнком, грудному вскармливанию. Старт уже 23 января.

Комплексная подготовка включает в себя:

медицинские аспекты беременности и родов, образ жизни беременной;

психологическую подготовку к родам;

правильное дыхание при родах;

общение с ребёнком во время беременности и первого года жизни;

уход за новорождённым;

грудное вскармливание.

Шесть занятий, которые позволят вам физически и психологически подготовиться к родам, получить современные представления об уходе и воспитании детей в первый год жизни.

Обучение проходит онлайн. Вас ждут шесть прямых эфиров с высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом работы с будущими мамами. Каждое занятие длится 1,5-2 часа. По окончании курса видеозаписи занятий в подарок!

Дополнительная информация и запись по телефону +7-953-253-80-46.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.