0
22:24
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
21:49
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
20:03
20 января – День музейного селфи
19:30
МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом
18:11
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
17:58
До 50 псковичей в день могут вакцинировать от коронавируса в одном прививочном кабинете
17:37
Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек
Еще новости
Общество

Школа для беременных «ЗАрождение» объявляет набор слушателей на курс подготовки к родам и родительству

Записывайтесь в школу, чтобы быть увереннее. Фото Instagram

 

Псковский детский фонд сообщил, что школа для беременных «ЗАрождение» объявляет набор на занятия по физической и психологической подготовке к родам и родительству, дыханию и уходу за ребёнком, грудному вскармливанию. Старт уже 23 января.

Комплексная подготовка включает в себя:

Шесть занятий, которые позволят вам физически и психологически подготовиться к родам, получить современные представления об уходе и воспитании детей в первый год жизни.

Обучение проходит онлайн. Вас ждут шесть прямых эфиров с высококвалифицированными специалистами с многолетним опытом работы с будущими мамами. Каждое занятие длится 1,5-2 часа. По окончании курса видеозаписи занятий в подарок!

Дополнительная информация и запись по телефону +7-953-253-80-46. 

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Будете ли вы вакцинироваться от COVID-19?
Проголосовать >>>

Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
19 января 2021
Сеть «Магнит» начинает открывать магазины-киоски
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
19 января 2021
Юлия Пересильд на новогоднем «Квартирнике» спела песню «Лили Марлен»
20 января – День музейного селфи
19 января 2021
20 января – День музейного селфи
МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом
19 января 2021
МВД предложило вручать Конституцию вместе с первым паспортом
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
19 января 2021
Для изучения вопросов образования сенаторы хотят привлечь блогеров-миллионников
До 50 псковичей в день могут вакцинировать от коронавируса в одном прививочном кабинете
19 января 2021
До 50 псковичей в день могут вакцинировать от коронавируса в одном прививочном кабинете
Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек
19 января 2021
Поликлиники Пскова уже сейчас могут привить от COVID-19 тысячу человек
Детали вакцинации – ПАИ-live c Галиной Неваленной
19 января 2021
Детали вакцинации – ПАИ-live c Галиной Неваленной

Идет загрузка...